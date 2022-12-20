شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مباراة جمعت الإسماعيلى وإنبى قبل صدام اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، ضيفًا على فريق إنبى، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، فى إطار الجولة الـ8 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتعتبر مباراة الإسماعيلى وإنبى اليوم المواجهة رقم 36 بين الفريقين منذ صعود النادى البترولى موسم 2002 / 2003 وذلك على النحو التالى..

لعب الإسماعيلى 35 مباراة، فاز 10 تعادل 14 خسر 11، له 36 هدفًا عليه 43 هدفًا، كلين شيت 6 مباريات.





الدورى العام

ملعب الإسماعيلى فاز 8 تعادل 6 خسر 3 له 25 هدفًا عليه 20 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

ملعب إنبى فاز 2 تعادل 7 خسر 8 له 10 أهداف عليه 22 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 21 لاعبًا .. أحمد سمير فرج 4 أهداف، ومحمد محسن أبو جريشة وعبد الله السعيد 3 أهداف لكلا منهما، ومحمد صلاح أبو جريشة ومصطفى كريم وحسنى عبد ربه ومروان محسن ومحمد فتحى وكريستوفر مندوجا وشكري نجيب هدفين لكلا منهم، سيد معوض وأحمد فتحى وسولمون ومعتصم سالم ومحمد حمص ومحمد فضل وعبد الله الشحات ومحمود متولى وريتشارد بافور وعماد حمدى ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم.

كأس رابطة الأندية المحترفة

لعب مباراة، تعادل 1، له هدفًا عليه هدفًا، قبل أن يفوز الدراويش بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 4 وسجل الهدف عمرو الحلوانى.