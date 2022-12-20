شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وفاركو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويخوض فريق الأهلي مباراتين حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.