شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل استكمال مباريات الجولة الثامنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

استطاع الزمالك الخروج من مباراة البنك الأهلى بالنقاط الثلاث عبر الفوز على مضيفه بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه في الوقت القاتل، فيما لم يحافظ الأهلي على تقدمه أمام فيوتشر بهدف حسين الشحات، ليدرك الأخير التعادل بأقدام اللاعب عبدالكبير الوادي في آخر 10 دقائق من عمر المباراة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.





ترتيب الدوري المصرىالأهلى المركز الأول 19 نقطة

فيوتشر المركز الثانى 18 نقطة

الزمالك المركز الثالث 17 نقطة

بيراميدز المركز الرابع 17 نقطة





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