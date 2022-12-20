شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود الليلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الساعة السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك حصد لقب الدوري الممتاز فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الذى احتل المركز الثالث بجدول الترتيب.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.