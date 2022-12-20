شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "ميسى وأنتونيلا" حكاية عشق خطفت القلوب فى ختام مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت حكاية عشق نجم الأرجنتين ليونيل ميسى وزوجته أنتونيلا القلوب عبر السوشيال ميديا بجميع أنحاء العالم، فى ظل الدعم القوى الذى أظهرته نصفه الحلو خلال الاحتفال بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 فى قطر.

وخطف ميسى القلوب أيضا بحرصه على الاحتفال مع زوجته وأبنائه فى مشهد تكرر كثيرا خلال احتفالاته بالبطولات، سواء من الملعب أو عبر شاشات الموبايل لمؤازته فى كل مناسباته الرياضية.

ونشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، صوراً لاحتفالها وأبنائها مع نجم منتخب الأرجنتين بفوزه ببطولة كأس العالم، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، كما نشرت صورا لأبنائهما وهم يقبلون الكأس، وأخرى وهى تحضن الكأس، ولم يخل "البوست" من صورة تجمع العائلة بعد تتويج ميسي بلقب أفضل لاعب في كأس العالم 2022.

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم ميسى و أنتونيلا فى الصور التالية :