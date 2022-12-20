شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات أمام فاركو فى الظهور الأول لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على فاركو فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، حقق الفوز فى ستة لقاءات وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، وفى المقابل يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 5.

وتعادل المارد الأحمر مع فيوتشر بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر فاركو من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في نفس الجولة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة فاركو، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار خسارة نقاط مجدداً مثلما حدث في مواجهة فيوتشر الأخيرة.

وقاد كولر الأهلى فى 11 مباراة، حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 4 أهداف فى 11 مباراة متتالية كما سجل الفريق 21 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.

ويفقد فريق الاهلى جهود نجمه محمد عبد المنعم أمام فاركو للإيقاف كما يستمر غياب الثلاثى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى بسبب الإصابة.

في المقابل ، يقود إيهاب جلال فاركو فنياً للمرة الأولى اليوم بعد توليه المسئولية خلفاً للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له منذ أيام قليلة، ويسعى إيهاب جلال للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الاهلى اليوم ضمن خطة تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول المسابقة.

ويتسلح فاركو بنجومه المتميزين عمرو جمال ومحمود حمادة ورامى صبرى .