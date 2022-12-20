شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على مبابي بعد الوصول إلى العاصمة الفرنسية باريس! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، فى حالة إكتئاب حاد بعدما عاد إلى منتخب بلاده فرنسا دون أن يحضر معه كأس العالم، الأمر الذي جعل الكثير من اللاعبين يحاولون إخراج اللاعب من حزنه دون أدني جدوي، بالرغم من إحتفال بعض اللاعبين الآخرين مع الجماهير بعد الوصول للمباراة النهائية.

وحرصت الجماهير الفرنسية على تحية المنتخب الفرنسي على ما قدمه اللاعبين فى بطولة المونديال الأخير، خاصة أن الشعب الفرنسي أطمئن على أن لديه منتخبًا قويًا قادرًا على المنافسة بقوة فى مونديال 2026 القادم، حتى بعد إعتزال كريم بنزيما المتوج بالكرة الذهبية اللعب الدولي.



جريزمان يداعب مبابي دون جدوي!

وحاول المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان التخفيف عن مبابي بعض الشئ، بعدما دخل معه فى موجة من الضحك دون أية ردة فعل من كيليان، الأمر الذي يوحي بالحالة النفسية السيئة التى يمر بها اللاعب، بعد أن تحطم حلمه فى تحقيق كأس العالم لنسختين متتاليتيين فى هذا السن الصغير.



العالم بأجمعه يشيد بكيليان مبابي!

وحظي النجم الفرنسي كيليان مبابي على دعم العديد من الجماهير بمختلف إنتمائتهم لما قدمه فى المباراة النهائية، بعدما تمكن اللاعب من تسجيل "هاتريك" والقيام بمباراة بدنية وفنية على أعلى مستوي، حتى وصفه البعض بلقب القائد لمنتخب الديوك الفرنسية.