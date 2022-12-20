شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ثنائي باريس من اللحاق بمباراة ستراسبورج بالدوري الفرنسي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موقف ثنائي باريس سان جيرمان المتمثل فى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي من اللحاق بمباراة ستراسبورج القادمة، ضمن منافسات الجولة ال 16 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

حيث أفادت التقارير عن صعوبة لحاق الثنائي بالمباراة القادمة، بسبب عدم حصولهم على قسط كافي من الراحة بعد المجهود البدني الكبير الذي بذله الثنائي فى نهائي كأس العالم، بجانب إلى عدم وجود فترة زمنية كافية لإستشفاء اللاعبين بالشكل الكافي مما قد يعرض الثنائي للإصابة فى حالة المشاركة.



كيرستوف يطالب مبابي بنسيان المونديال!

وطالب المدرب الفرنسي كيرستوف جالتييه من مهاجمه الشاب كيليان مبابي نسيان ما حدث فى نهائي المونديال أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى أنه ما زال صغير فى السن وأمامه مستقبل حافل من البطولات والإنجازات، كما يمكنه العودة فى المونديال القادم وتحقيق اللقب رفقة الديوك الفرنسية.

كما حرص المدرب الفرنسي على التأكيد للاعبيه أهمية المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق قد تعاهد على المنافسة فى جميع البطولات قبل هذا الموسم، وحان الوقت ليستكمل الفريق الباريسي ما بدأه.



موعد مباراة باريس وستراسبورج القادمة

ومن المقرر أن يلاقي باريس سان جيرمان نظيره ستراسبورج يوم الأربعاء القادم الموافق 28 من الشهر الجاري، فى الجولة ال 16 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.