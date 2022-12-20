شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي المصري، استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وطلب حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، تقريرا عن المصابين من طبيب الفريق، وذلك لحسم موقفهم قبل المواجهة المرتقبة مع المقاولون العرب في الدوري العام.

ويعاني النادي المصري من وجود العديد من الإصابات بين صفوفه، أبرز المصابين: مروان حمدي، عماد الدين بوبكر وعبد الرحيم دغموم، ويترقب الجهاز الفني للمصري موقفهم من اللقاء المقبل.

واستهل النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز سلبياً، ثم فاز على إنبي بهدفين نظيفين، وتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ومع البنك الأهلي سلبياً، قبل أن يخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أخيراً مع حرس الحدود سلبياً.

ويحتل النادي المصري المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.