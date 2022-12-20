شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات أمام حرس الحدود ومطاردة الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدو فيريرا، تحدياً جديداً عندما يلتقى حرس الحدود فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات أمام حرس الحدود لملاحقة منافسه الأهلى على صدارة جدول ترتيب الدورى المصري، خصوصاً أن الفريق الأبيض يحتل المركز الثانى برصيد 17 وبفارق نقطتين عن المارد الأحمر المتصدر حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 7 مباريات فاز في خمسة مواجهات وتعادل في لقاءين.

وشدد فيريرا خلال جلساته التي عقدها مع اللاعبين حول أهمية مباراة حرس الحدود، وضرورة مواصلة سلسلة الانتصارات فى ظل المنافسة القوية على لقب الدورى، حيث شرح "البورفيسور" بعض الأمور الفنية والتعليمات المهمة لتطبيقها في مباراة حرس الحدود.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة لمواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف وهو حصد بطولة الدوري ، مؤكداً لهم ا أن الفترة المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات المهمة في فترة زمنية قصيرة وذلك يتطلب جهد مضاعف من الجميع.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عواد، الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - مصطفي الزناري - أحمد فتوح،في الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - أحمد زيزو - سيف الجزيرى،فى الهجوم: يوسف حسن.

كما يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدفع بنبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة حرس الحدود المقبلة، حيث قام "البورفيسور" بمنح دونجا فرصة المشاركة كبديل مع الأبيض فى مواجهتى بيراميدز والبنك الأهلى، ويدرس فى الوقت الحالى الدفع باللاعب فى التشكيل الأساسى لمباراة حرس الحدود.

على الجانب الأخر يسعى حرس الحدود بقيادة مديره الفني أحمد أيوب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك تحسن من موقفه في جدول ترتيب الدورى المصرى خصوصاً أن الفريق يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير في الجدول برصيد 3 نقاط جمعهم من 7 مباريات ولم يحقق أي فوز وتلقى 4 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.

ومن المتوقع أن يخوض حرس الحدود المباراة بالتشكيل التالي:ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من :الحارس: محمد فوزي،الدفاع: مؤمن عوض - إبراهيم القاضي - محمود بن والي - أحمد شديد قناوي،الوسط: أحمد فيلكس - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - مصطفى جمال،الهجوم: أحمد أيمن - إمانويل دافيد - محمود ممدوح.