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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا يزال الحزن مسيطرا على عناصر منتخب فرنسا، بعد خسارة نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

في رحلة العودة لباريس.. الحزن يصاحب منتخب فرنسا (صور)

منتخب فرنسا خسر أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح (2-4) في نهائي كأس العالم 2022، عقب التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لوسيل"، ليفشل "الديوك" في حصد اللقب الثالث في البطولة والثاني على التوالي.

ووصلت بعثة المنتخب الفرنسي إلى العاصمة باريس، مساء الإثنين، بعد يوم واحد من خسارة نهائي المونديال.ورصدت عدسات المصورين ملامح الحزن على لاعبي المنتخب الفرنسي، ويتقدمهم النجم الشاب كيليان مبابي.

وكان مبابي (23 عاما) تكفل بتسجيل 3 أهداف "هاتريك" للمنتخب الفرنسي في النهائي أمام الأرجنتين، كما سدد ركلة ترجيحية بنجاح، لكن كل هذا لم يكن كافيا للفوز.

جدير بالذكر أن مبابي، الذي توج مع فرنسا بلقب المونديال عام 2018، حصد جائزة هداف نسخة 2022، بعدما سجل 8 أهداف.

وبالرغم من الفشل في حصد اللقب، حضرت أعداد غفيرة لاستقبال لاعبي المنتخب الفرنسي وتحيتهم بعد المشوار المونديالي.

في كرة القدم أكبر شيء يمكن الفوز به هو كأس العالم، لكن على مستوى الأندية، فإن الكأس الأكثر شهرة هي دوري أبطال أوروبا.

أي لاعب يحلم بالتتويج بأي من اللقبين، سواء كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، ولكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تمكن أخيرا من الجمع بينهما

وفي يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 على ملعب لوسيل، حقق ميسي حلمه أخيرا بالتتويج بلقب كأس العالم 2022 بقطر بعد فوزه على فرنسا في المباراة النهائية، في الوقت الذي سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع برشلونة آخرها عام 2015.

واستعرضت صحيفة "آس" الإسبانية قائمة مكونة من 8 أساطير سبقوا ميسي في تحقيق ذلك الإنجاز.

أنخيل دي ماريا

جاء على رأس النجوم الذين جمعوا بين دوري الأبطال وكأس العالم الأرجنتيني الآخر أنخيل دي ماريا، الذي كان جزءًا من فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا "العاشر" في عام 2014، لينتظر حتى 2022 حتى يصبح بطل العالم.

توني كروس

حصد الألماني تونس كروس لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات بين عامي 2013 و2022، الأولى مع بايرن ميونخ الألماني والأربعة الآخرين مع ريال مدريد وكان بينهم 3 على التوالي، وفي خضم ذلك، تُوج مع المنتخب الألماني بطلا للعالم عام 2014 بالبرازيل.

سيرجيو راموس

فاز أسطورة المنتخب الإسباني وريال مدريد لأول مرة بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وبعد 4 سنوات، تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة مع الفريق الملكي، وبين عامي 2016 و2018 كان القائد الذي رفع الكأس لمدريد لثلاث سنوات متتالية.

أندريس إنييستا

نجم إسباني آخر يمكن أن يفخر بفوزه بأكبر بطولتين لكرة القدم، فبعد عام من تتويج أندريس إنييستا مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا 2008/2009، حقق أقصى درجات المجد في كأس العالم بتسجيل هدف الفوز ضد هولندا في المباراة النهائية.

أندريس إنييستا

كما استعرضت "آس" في ختام تقريرها قائمة مكونة من 4 نجوم حققوا إنجازا فريدا لم يتمكن ميسي أو النجوم السابق ذكرهم في تحقيقه، وهو الفوز ببطولتي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا في نفس العام، حيث لم يفصل بينهما سوى ما يزيد قليلا عن شهر فقط، والمفارقة أن جميعهم لعبوا مع ريال مدريد.

رافائيل فاران - فرنسا 2018.

سامي خضيرة - ألمانيا 2014.

روبرتو كارلوس - البرازيل 2002.

كريستيان كاريمبو - فرنسا 1998.