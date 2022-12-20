شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة النادي المصري، فى المباراة التى تجمع الفريقين غداً الأربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وكان المقاولون العرب قد فاز في الجولة الماضية على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة، نجح خلالها ذئاب الجبل فى قلب تأخرهم بهدفين نظيفين، لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات نجح خلالها ذئاب الجبل فى تحقيق انتصارين وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا هزيمة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

واستهل المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر ثم فاركو، وفاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى أول هزيمة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل مع سموحة سلبياً ثم فاز أخيراً على إنبي بنتيجة 3/2.