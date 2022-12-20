شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتحدى الإسماعيلي فى مواجهة مثيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى نظيره إنبى فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 3 نقاط، جمعها من 7 مباريات، حقق خلالها ثلاث تعادلات وخسر في 4 مناسبات.

وفي المقابل، يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 7 مواجهات في بطولة الدوري حتى الآن، حقق خلالها فوزا وحيدا، وخسر 3 مباريات وتعادل في مثلها.

وخسر الإسماعيلي أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري العام، فيما سقط إنبي أيضًا في فخ الخسارة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة ذاتها.

ويبحث الإسماعيلي عن فوز غائب منذ انطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي، حيث يطمح الدراويش في تحقيق الانتصار أمام إنبي وحصد أول ثلاث نقاط للفريق في المسابقة المحلية.