شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواجه طلائع الجيش فى لقاء الجريحين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط جمعها من 7 مواجهات آخرها الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد، بينما يحتل الطلائع المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، وكانت أخر مبارياته أمام المحلة والتي خسرها بثلاثية مقابل هدفين.

ويكثف محمد يوسف وجهازه المعاون جهودهم مع اللاعبين من خلال التدريبات اليومية الجادة لتجهيزهم فنياً وبدنيا للظهور أمام البنك بشكل جيد. واستعادة الانتصارات وتعويض خسارة نقاط مباراة المحلة الأخيرة.

وعكف حلمي طولان المدير الفني للطلائع على عزل اللاعبين عن فكرة الرحيل، حيث رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي فكرة رحيل نجوم الفريق وفي مقدمتهم أحمد ياسين مدافع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

يأتي ذلك بعد اهتمام مسؤولي الأبيض بضم أحمد ياسين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل إصابة محمود حمدي الونش بقطع في وتر الخلفية.