شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الاستعداد لمواجهة الداخلية، الجمعة المقبل، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى.

وطلب اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق بيراميدز، من لاعبى فريقه التعلم من الأخطاء التى ارتكبت فى مواجهة أسوان، والعمل على تحقيق الفوز على الداخلية واقتناص الثلاث نقاط.

وشدد المدرب على لاعبى فريقه ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة، خاصة أنها تشهد مواجهات قوية، حيث سيواجه بيراميدز الاتحاد السكندرى عقب لقاء الداخلية، ثم مواجهة الأهلى.