شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشباب اليوم استعداداً لوديتىّ زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، اليوم الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراتى زامبيا الوديتين، حيث ينطلق المعسكر اليوم ويمتد حتى يوم 30 ديسمبر الجارى ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.

وأعلن محمود جابر قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمعسكر وهم :

في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل و مصطفي مخلوف و محمد عادل أمين.

الدفاع : عبد الرحمن رشدان و محمد كمال و عمر فايد و عبد الرحمن جودة و يوسف شعبان و إياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.

الوسط: خالد عوض و نور علاء الدين و أحمد رشدي و أحمد بيومي و محمد فارس و ميدو نبيل و ماجد هاني و طارق علاء و أحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب و مصطفي أشرف.

الهجوم : أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا و يوسف حسن و عبد الرحمن زكي و أحمد نادر حواش.