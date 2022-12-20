شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الثلاثاء 20 / 12 / 2022 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، لخوض مباراة جديدة بالدوري المصرى اليوم، الثلاثاء، أمام حرس الحدود، بعدما استطاع الفارس الأبيض الخروج من مباراة البنك الأهلى بالنقاط الثلاث بالفوز على مضيفه بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه فى الوقت القاتل.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.