شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو اليوم الثلاثاء 20 / 12 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى وفاركو باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

أرقام كولر مع الاهلى

قاد كولر الأهلى فى 11 مباراة، حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 4 أهداف فى 11 مباراة متتالية كما سجل الفريق 21 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.

المواجهة الثالثة بين الاهلى وفاركو

واجه الأهلى نظيره فاركو في مباراتين قبل صدام اليوم انتهى لقاء بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف فيما انتهى اللقاء الثانى بالتعادل السلبى.

الأهلى يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفاركو 5.78 مليون يورو.

14 مباراة جمعت إيهاب جلال ضد الأهلى

14 مباراة خاضها إيهاب جلال المدير الفني لفاركو أمام الاهلى مع أندية مصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، والمصري البورسعيدي والاسماعيلى وبيراميدز، حقق فوز وحيد وثلاثة تعادلات مقابل 10 هزائم ، وسجل فرقه 7 أهداف في شباك المارد الأحمر وتلقت 27 هدف.

وتعد أخر مباراة لإيهاب جلال أمام الاهلى الخسارة بثلاثية دون رد مع بيراميدز.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري

تعادل المارد الأحمر مع فيوتشر بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر فاركو من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في نفس الجولة.