شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الأهلى والزمالك.. انطلاق البطولة العربية لتنس الطاولة 25 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات البطولة العربية لتنس الطاولة للأندية، التي تقام فى الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الجارى، بصالة استاد القاهرة.

ويشارك فى البطولة 6 فرق من مصر في منافسات الرجال والسيدات، هى الأهلى والزمالك وإنبى على مستوى السيدات، والأهلى والزمالك وجزيرة الورد على مستوى السيدات.

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة خلال الأيام الماضية، وشهدت الموافقة على إلغاء بند 8 سنوات، وتم فتح باب الترشيح للأعضاء وإلغاء القائمة المغلقة.

كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية، وتمت الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.