"كتبت قصتي وانتهت".. مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة يعلن اعتزاله الدولي



المنامة - ياسر ابراهيم - قرر النجم المخضرم كريم بنزيمة، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، وضع حدٍ لمسيرته الدولية مع منتخب فرنسا، بعدما غاب عن منافسات بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، نتيجة الإصابة التي تعرض لها.

وكتب النجم كريم بنزيمة بيان اعتزاله على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الإثنين، جاء فيه: "لقد بذلت جهدي، وهناك أخطاء ارتكبتها حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم (يقصد أنه تعلم من الأخطاء وأصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم)، وأنا فخور بذلك. لقد كتبتي قصتي. وقصتنا انتهت الآن".

ويأتي بيان كريم بنزيمة بعد يوم واحد من فقدان منتخب فرنسا لقب كأس العالم، بعدما خسر "الديوك" المواجهة النهائية في مونديال قطر باستاد لوسيل، عقب الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح (4-2)، نتيجة انتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

يذكر أن وسائل الإعلام العالمية تحدثت عن عدم رغبة ديشان وبعض لاعبي منتخب فرنسا بوجود بنزيمة في القائمة التي تشارك في مونديال قطر، لكن إصابته وعودته إلى مدريد من أجل العلاج عجّلتا استبعاده عن تشكيلة المدير الفني الفرنسي.