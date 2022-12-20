شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الثلاثاء 20 / 12 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

أرقام الزمالك وحرس الحدود في الدوري

يملك فريق الزمالك 17 نقطة في جدول الدوري بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، فيما يملك حرس الحدود ثلاث نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق ثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم ولم يعرف طريق الفوز، وسجل لاعبوه هدفا وحيدا وتلقت شباكه 6 أهداف.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والحرس في الدوري

استطاع الزمالك الخروج من مباراة البنك الأهلى بالنقاط الثلاث بالفوز على مضيفه بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه فى الوقت القاتل.

وفى المقابل، حقق حرس الحدود تعادلا سلبياً مع المصرى البورسعيدى فى آخر ظهور بالدوري.

الزمالك يتفوق على حرس الحدود في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لحرس الحدود 2.08 مليون يورو.

32 جمعت الزمالك وحرس الحدود بالدوري

32 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود حقق الفارس الأبيض 16 فوز مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود فيما انتهت 7 لقاءات بالتعادل ، وسجل الزمالك 47 هدف وتلقت شباكه 36 هدف من حرس الحدود .

أول وآخر مباراة بين الزمالك وحرس الحدود

انتهت أول مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود بفوز الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بالدوري بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف بينما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بكأس مصر بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف.