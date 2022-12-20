«الأهلي حصل على مليار و250 مليون جنيه».. محمود كهربا في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - وقال الإعلامي محمد شبانة أنه وبشكل رسمي ، الأهلي ضم محمود كهربا لقائمة لاعبيه المشاركين في كأس العالم للأندية .

وأضاف الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس أن النادي الأهلي يسير بشكل سريع للغاية في ملف الإنشاءات، لجلب المزيد من الإيرادات.

وقال شبانة : "النادي الأهلي سيعلن عن افتتاح فرع مدينة العلمين في مطلع 2025".

وأضاف الإعلامي محمد شبانة : "في عامين فقط سيفتح فرعه بالعلمين، ليكون الفرع الخامس في القلعة الحمراء، والأهلي حصل على مليار و250 مليون جنيه من فرع التجمع الخامس حتى الآن، والأهلي يستهدف 25 الف عضو من فرع التجمع الخامس".

وتابع الإعلامي محمد شبانة قائلًا: "الأهلي سجلب إيراد ضخم للنادي، فور الاعلان عن العمل في فرع العلمين الجديد، الإدارة تعمل بشكل قوي في ملف التسويق".

وأتم الإعلامي محمد شبانة : "الأهلي يعمل بسرعة (سيارة فيراري)، من أجل جلب المزيد من الأموال والإيرادات، والنادي لا يرد على أي شخص، فهم يركزون فقط في عملهم".