شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: سيتواجد مدرب نفسي مع المنتخب في الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه قريبا سيتواجد شخص خاص بالجانب النفسي في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال البرتغالي روي فيتوريا، في حواره لقناة أون تايم سبورتس، مع سيف زاهر، إنه سعيد بوجود الأسماء المصرية في جهازه الفني، على رأسهم أيمن عبد العزيز المدرب المساعد، ومحمود سليم، وإنه اختار الأفضل ومن يستطيع أن يتأقلم معه، هذا بالنسبة للجانب الفني.

وأضاف أنه يشكر اتحاد الكرة على دعمه في المعسكرات الماضية، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة، الذى قاد المفاوضات معه لتولي تدريب منتخب مصر، مؤكدا أنه يعمل جاهدًا ومعه طاقمه على تحقيق طموحات الجماهير المصرية.