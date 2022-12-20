شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: لا بد أن يكون تأهل مصر لكأس العالم بالدراسة والعمل وليس بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن تأهل مصر لكأس العالم في البطولات المقبلة لا بد أن يكون بالدراسة والعمل والتطوير، وليس وليد الصدفة، وهو ما يحتاج خطة وتعديلات مطلوبة.

وقال البرتغالي روي فيتوريا، في حواره لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر، إنه يعمل وفريقه على تطوير كرة القدم مع اللاعبين الموجودين وبناء فريق قوي؛ للتواجد والظهور المميز في كأس العالم 2026، وهو أمر يحتاج العمل الجاد من جميع أفراد المنظومة، وهو ما يسعى جاهدا إليه لتحقيقه مع أفراد طاقمه وتحقيق حلم المصريين.

وأضاف فيتوريا إنه حصل في تاريخه على 10 ألقاب، أهمها كان الحصول على لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا، وأيضا الفوز ببطولة مع جيماريش لأول مرة في تاريخه، والفوز ببطولة الدوري مع النصر السعودي.

وأثنى فيتوريا على مستوى اللاعب المصريين وإمكانياتهم، مؤكدا أنه يعمل على تطوير أدائهم خلال الفترة المقبلة وبناء جيل جديد من صغار السن.