شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: محمود علاء مستمر معنا لنهاية الموسم ولا لنية للتفريط فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أحمد عبد المجيد، نائب رئيس نادى الاتحاد السكندري، عن استمرار المدافع محمود علاء، في صفوف الفريق السكندرى حتى نهاية الموسم.

وقال عبد المجيد، فى تصريحات للإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إنه لا يوجد أى نية لقطع إعارة اللاعب لعودته للزمالك.

وحرص عدد من لاعبى نادى الزمالك على إجراء اتصالات مع زميلهم محمود علاء لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى، بعد سوء التوفيق الذى لازمه خلال مباراة الأهلى الأخيرة والتي حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة.

وشهدت مباراة الأهلى والاتحاد سوء توفيق لازم محمود علاء في إهدار ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول وكان الأحمر متقدما بهدفين.

وحرص بعض اللاعبين على كتابة منشورات ونشر صور على صفحاتهم الخاصة في السوشيال ميديا لدعم زميلهم الذى يواجه أزمات نفسية منذ مباراة القمة في نهائي أفريقيا وتحميله البعض سبب خسارة الأبيض.

وكان الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندرى، قد حرص على دعم محمود علاء، مدافع الفريق، بعد إهدار ركلة الجزاء أمام الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.