شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أتواصل باستمرار مع مورينيو.. وفضّلت تدريب منتخب مصر بسبب مشروع الـ4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يرتبط بعلاقة وطيدة مع جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لنادي روما الإيطالي، ويتواصل معه باستمرار، وأن مورينيو مدرب كبير.

وقال البرتغالي روي فيتوريا، في حواره لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر، إنه سعيد بإشادة الإسباني بيب جوارديولا به في كتابه، وأنه واجهه وقت قيادته لبنفيكا وبايرن ميونيخ وانتهت المباراة بفوز بايرن بنتيجة 3 / 2 بمجموع اللقاءين في دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأشاد جوارديولا ببنفيكا وفيتوريا.

وأضاف فيتوريا أن التدريب في أوروبا يختلف عن الخليج، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء المنتخب المغربي في كأس العالم، ونفس الأمر للمنتخب السعودي الذى فاز على منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم.

وأوضح فيتوريا، أنه رحّب بتدريب منتخب مصر؛ بسبب المشروع المقدم، وهو أربعة سنوات، خاصة أنه تلقى عروضا من أندية ومنتخبات أخرى، ولكنه فضّل تدريب منتخب مصر.