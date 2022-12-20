شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: لعبت الكرة لمدة 10 سنوات وبالتدريب 20 سنة.. وتاريخ 21 سبتمبر لا أنساه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه مارس كرة القدم لمدة 10 سنوات كلاعب، ثم عمل بالتدريب بعدها لأكثر من 20 سنة حتى الآن.

وقال البرتغالي روي فيتوريا، في حواره لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر، إنه تلقى عرضين في يوم واحد الأول للاستمرار مع فريقه كمدرب، والآخر كمدرب في ناد آخر في درجة أعلى، ومن هنا بدأت مسيرته في عالم التدريب.

وأضاف فيتوريا، إن يوم 21 سبتمبر 2002 يحمل ذكرى سيئة، وهي وفاة والديه في حادث سيارة، وأتذكرهما مع كل بطولة أو انتصار مهم أحققه.

وأوضح مدرب منتخب مصر، أن حصوله على لقب مدرب القرن من نادي فيتوريا جيماريش شرف كبير له، خاصة أن نادي جيماريش دربه أكبر مدربي البرتغال على مدار تاريخه.

وأكد روي فيتوريا أن تجربته مع بنفكيا البرتغالي كانت رائعة، بعد حصوله معهم على لقب الدوري، كما أن تجربته مع نادي النصر السعودي كانت تحديا كبيرا، ونجح في الفوز معهم بلقب الدوري على حساب فريق قوي وقتها كالهلال.