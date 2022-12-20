شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: غياب عبد الله السعيد لأسباب تأديبية ولا يوجد كلام عن رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف هانى سعيد، المدير الرياضى بنادى بيراميدز، عن أن غياب عبد الله السعيد عن الفريق مؤخرا كان لأسباب تأديبية، مشيرا إلى أنه تماثل للشفاء من الإصابة التى لحقت به.

وقال سعيد، فى تصريح لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إنه لا يوجد أى حدث خلال الفترة الحالية عن رحيل عبد الله السعيد عن صفوف الفريق.

وأضاف سعيد: تاكيس جونياس، المدير الفنى للفريق، لم يتحدث معنا بشأن أو عروض عن رحيله، مشيرا إلى أن مستوى الفريق فى مباراة اليوم غير مُرضٍ على الرغم من الفوز.

يذكر أن فريق بيراميدز تغلب على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل بيراميدز للنقطة 17 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.