الامارات | «الذهب العربي» يزيّن «الدراجات الإماراتية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلّد منتخب الدراجات، بقيادة يوسف ميرزا، الميدالية الذهبية في سباق ضد الساعة فرق في البطولة العربية المجمعة للدراجات، للمرة الأولى منذ سنوات بعد فوزه أمس في السباق الذي أقيم في كلباء لمسافة 60 كيلومتراً، وبمنافسة قوية من الجزائر والعراق والبحرين، لترتفع حصيلة الميداليات العربية في البطولة إلى تسع (ست ذهبيات وثلاث فضيات) مع ختام اليوم الثاني من المنافسات خلال البطولة المجمعة بمشاركة 17 دولة عربية.

وبدأ اليوم الثاني من البطولة بسباق ضد الساعة فرق ناشئين وشهد فوز المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية، وحل الجزائر وصيفاً والعراق في المركز الثالث، وجاء المنتخب الإماراتي في الترتيب الرابع، ثم بدأ سباق الكبار بمشاركة يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، وسيف معيوف، ونجح الرباعي في اقتناص الميدالية الذهبية متفوقين بفارق 40 ثانية عن المنتخب الجزائري.

وأعرب رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة عن سعادته بالميدالية الأولى لمنتخب الكبار، خصوصاً أنها جاءت بعد مجهود كبير، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن السباق كان غاية في القوة، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة والصعوبة في أول 25 كيلومتراً، ولكن شباب الإمارات نجحوا في تحقيق الميدالية العربية الغائبة منذ سنوات عن المنتخب الوطني بعد منافسة قوية مع منتخب الجزائر».

وتقام، اليوم، منافسات الفردي ضد الساعة للشابات والإناث وإناث تحت 23 سنة وفردي ضد الساعة شباب وفردي ضد الساعة رجال تحت 23 سنة، إضافة إلى سباقات فردي ضد الساعة أصحاب الهمم.

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ثانية تفوّق فيها المنتخب الوطني للدراجات على نظيره الجزائري في سباق الكبار.