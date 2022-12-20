الامارات | شباب الأهلي يمرح في الصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز شباب الأهلي صدارته بتغلبه على الوصل بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، في مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً من الفريقين على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 25 نقطة، بينما تلقى «الإمبراطور» هزيمته الثانية وتوقف رصيده عند 21 نقطة في المركز الثالث. تقدم الوصل بهدف مبكر عن طريق البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا برأسه في المرمى (5)، قبل أن يحرز يوسف جابر هدف التعادل لشباب الأهلي (9).

وأحرز البرازيلي إيغور جيسوس هدفاً رائعاً من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مضيفاً الهدف الثاني لشباب الأهلي (20).

وكاد فابيو ليما أن يحرز الهدف الثاني للوصل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس حسن حمزة تصدى للكرة وأبعدها وليد عباس (59)، كما سدد علي صالح كرة رائعة أبعدها حسن حمزة إلى ركلة ركنية (73).

الجزيرة يحيي آماله

أحيا الجزيرة آماله في العودة للمنافسة على لقب الدوري، بعدما حقق فوزاً كبيراً على حساب البطائح بنتيجة 4-2 أمس، ليرفع رصيده إلى النقطة 20 بفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

وعلى الرغم من أن الجزيرة سهل الأمور على نفسه في بداية المباراة بتسجيله هدفين في وقت مبكر عن طريق علي مبخوت في الدقيقتين «5 و23»، إلا أن البطائح استطاع أن يعود من بعيد بتقليص الفارق عن طريق أناتولي أبانغ «30»، الا أن خلفان مبارك استطاع أن يوسع الفارق من جديد بتسجيله الهدف الثالث «45+1».

وعاد البطائح بقوة في الشوط الثاني وفرض على ضيفه التراجع لنصف ملعبه وتمكن أناتولي أبانغ من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه «72»، ولكن زايد العامري سجل الهدف الرابع «90+5»

مباراة من 100 دقيقة

احتسب حكم مباراة الظفرة وعجمان، عمر محمد آل علي، 10 دقائق وقت بدل ضائع بواقع ثلاث دقائق في الأول وسبع في الثاني خلال المواجهة أمس، على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 11، واستمرت 100 دقيقة وحقق فيها «البركان» فوزاً مهماً بهدف دون مقابل ليصل بذلك إلى النقطة 20، بينما تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند أربع فقط.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل من دون أهداف حينما حصل مهاجم عجمان وليد أزارو على ركلة جزاء سجل منها زميله فراس بالعربي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 ليمنح فريقه الانتصار الثاني على التوالي.

وفي المقابل، فقد تكبد أصحاب الأرض الهزيمة السابعة لهم على التوالي في الدوري خلال الموسم الحالي، وتعقد موقف «فارس الغربية» بصورة أكبر، خصوصاً مع فوز دبا على النصر ليتذيل بذلك الظفرة الترتيب برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن «النواخذة».

دبا يزيد من آلام النصر

حقق دبا مفاجأة من العيار الثقيل عقب تحقيق أول فوز له في الدوري على حساب النصر باستاد آل مكتوم، ليبقى النصر في منطقة الخطر برصيد ست نقاط مقابل أربع نقاط لدبا.

وجاء هدف دبا الوحيد في المباراة مبكراً وبالتحديد في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب إبراهيم اليعقوبي، لكن النصر فشل في إدراك التعادل طوال المباراة، رغم الأفضلية والاستحواذ والفرص الضائعة والهدف الملغى بسبب التسلل وركلة الجزاء التي حصل عليها في الشوط الثاني، ولكن حكم تقنية الفيديو (الفار) تدخل لإلغائها، لتنتهي المباراة بخسارة جديدة وأزمة مستمرة للنصر هذا الموسم.

الشارقة ضيفاً على كلباء.. والعين يتحسب لبني ياس

تُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، تجمع الأولى بين الوحدة مع ضيفه خوركفان عند الساعة 16:45، فيما يستقبل اتحاد كلباء الشارقة «16:45» فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء العين مع ضيفه بني ياس عند الساعة 19:30.

وسيكون فريق الوحدة الذي ودع مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على التوالي مطالباً بردة فعل أمام خورفكان، لإرسال رسائل اطمئنان لجماهيره وتأكيد قدرته على الفوز بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.

ويدخل «العنابي» مواجهة اليوم وفي رصيده 22 نقطة ويدرك لاعبوه أن أي نتيجة بخلاف الانتصار قد تفتح المجال أمام أندية أخرى للحصول على مركزه في ظل المنافسة الشديدة.

ويدخل خورفكان اليوم في رصيده 11 نقطة جمعها بعد تطور مستواه في المباريات الماضية، ويمر الفريق الذي يقوده المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري بفترة جيدة.

من جانبه، يسعى الشارقة في مباراته مع اتحاد كلباء لتحقيق الانتصار السابع في الدوري ورفع رصيده إلى 23 نقطة وملامسة الصدارة، وفي المقابل فإن اتحاد كلباء الثامن برصيد 17 نقطة يسعى لإحداث مفاجأة بإلحاق الهزيمة الثالثة بالشارقة ومواصلة نتائجه الإيجابية منذ بداية الدوري.

ويستقبل العين حامل اللقب ضيفه بني ياس، في وقت يعاني فيه اللاعبون الإرهاق نتيجة خوض لقاءين من العيار الثقيل في أقل من أسبوع واحد أمام الوحدة في «كلاسيكو الكأس»، في وقت سيكون فيه الفريق مطالباً بالحذر من مفاجآت الضيوف.

في المقابل، يتطلع بني ياس «11 نقطة» لتحقيق انتصاره الأول منذ أكتوبر الماضي حينما فاز وقتها على الظفرة بخماسية نظيفة، لكنه خسر مباراتين أمام كلباء والوصل.