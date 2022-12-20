الامارات | حمدان بن محمد يهنئ قطر: أبدعتم في الاستضافة والتعريف بثقافتنا وقيمنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قطر على نجاحها في تنظيم كأس العالم 2022، التي اختتمت أول من أمس، بفوز الأرجنتين باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

وقال سموه على حسابه في «تويتر»: «نبارك لدولة قطر الشقيقة تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.. أبدعتم في الاستضافة والتعريف بثقافتنا العربية وقيمنا الأصيلة.. وعلى أرض قطر قدمت منتخباتنا العربية أفضل مشاركة لها، واستحقت الأرجنتين الفوز بكأس العالم ببصمة خليجية عربية استثنائية».

وكانت قطر قد نظمت المونديال بأفضل صورة، واهتمت ببناء أحدث الملاعب والبنى التحتية الجديدة، قبل استضافة أول كأس عالم تنظمها دولة عربية، وصفها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو بأنها «الأفضل» بين كل النسخ السابقة.

وفي ختام المباراة النهائية التي فازت فيها الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، ألبس صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في بادرة لافتة، ليونيل ميسي، الذي قاد بلاده إلى لقبها الثالث، «البشت» العربي التقليدي، قبل أن يرفع الأخير الكأس الذهبية.

«منتخباتنا العربية قدّمت أفضل مشاركة لها، واستحقت الأرجنتين الفوز».