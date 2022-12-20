الامارات | الإمارات تستضيف اجتماع «التنفيذي الآسيوي» للقوس والسهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوس والسهم اجتماعاً اليوم في الشارقة، برئاسة الكوري الجنوبي جانك هو، على هامش البطولة القارية التي تستضيفها «الإمارة الباسمة» حتى 25 ديسمبر الجاري، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 31 دولة.

ويتضمن جدول الاجتماع العديد من الموضوعات المرتبطة بالبطولات والفعاليات المقررة في 2023، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين، التي ستشهد مشاركة أصحاب الهمم، وغيرها من الأمور المدرجة على طاولة النقاش.

من جهته، أعرب مدرب المنتخب الوطني للقوس والسهم، البريطاني مايكل بيرت، عن سعادته بالتقدم الإيجابي الذي أحرزه في الفترة الماضية من التحضير للبطولة الآسيوية بعد انضمامه إلى قيادة المنتخب، و«الطموحات الكبيرة التي تعزز التطلعات لإظهار أفضل ما نملك في هذه المنافسة، خصوصاً أن الجميع كان يعمل بشكل رائع للارتقاء إلى المستوى الفني الذي يمنحنا فرصة جيدة لخوض غمار البطولة».