الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة - خورفكان 16:45
اتحاد كلباء - الشارقة 16:45
العين - بني ياس 19:30
إنبي - الإسماعيلي 16:45
طلائع الجيش - البنك الأهلي 19:00
فاركو - الأهلي 19:00
الزمالك - حرس الحدود 21:00
الدوري البحريني
الحالة - الرفاع 18:30
الرفاع الشرقي - الحد 19:30
المنامة - المحرق 23:30
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