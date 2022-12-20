اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

الوحدة - خورفكان 16:45

اتحاد كلباء - الشارقة 16:45

العين - بني ياس 19:30

إنبي - الإسماعيلي 16:45

طلائع الجيش - البنك الأهلي 19:00

فاركو - الأهلي 19:00

الزمالك - حرس الحدود 21:00

الدوري البحريني

الحالة - الرفاع 18:30

الرفاع الشرقي - الحد 19:30

المنامة - المحرق 23:30

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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