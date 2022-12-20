الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيريرا

قال مراقبون إن لاعب الشارقة المحترف البرازيلي لوان بيريرا، بات أحد أبرز الأوراق الرابحة في الفريق، إلى جانب الثلاثي كايو لوكاس والكاسير وبيانيتش، علماً أن بيريرا ظهر خلال الفترة الماضية بمستوى فني متطور مع الشارقة.

حساب

أغلق لاعب دولي متابعة مشجع له من حسابه على «تويتر»، بعدما وجه له الانتقادات عقب خسارة فريقه في المباراة الأخيرة بكأس الرابطة، وإهداره فرصة الفوز والتأهل لنصف النهائي، الأمر الذي عرّض اللاعب لانتقادات من جماهيرية، على اعتبار أن هذا المشجع لم يسئ له.

شائعة

يتردد أن لاعباً عالمياً سيتم استقطابه لدوري المحترفين خلال الانتقالات الشتوية، وأن هذا اللاعب رحّب باللعب في الدوري الإماراتي، ما لم يتحصل على عقد مرضٍ له في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن اتضح أنه مجرد شائعة.