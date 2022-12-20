شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن إصابة "أموتو" بالتواء فى الكاحل وغيابه 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو الأشلم، طبيب فريق الاتحاد السكندري، أن الإصابة التي تعرض لها أوستن أموتو أثناء لقاء سيد البلد ضد سموحة بالدوري، والذى فاز فيه الاتحاد 0/2، ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 39 من عمر المباراة عبارة عن التواء بالأنكل.

وأوضح الأشلم أنه نظرا لقوة بنيان أموتو، وهو ما مثّل حملا أكبر على قدم اللاعب أدى إلى التواء مضاعف بالأربطة.

وشدد طبيب زعيم الثغر على أن اللاعب سيخضع لجلسة علاج غدا، وعليها يتم خضوع اللاعب لأشعة موضع الإصابة، للتأكد من حجمها، وسيتم علاجها بجلسات العلاج الطبيعي.

وأشار الأشلم إلى أن أموتو تأكد غيابه عن مباراة سيراميكا القادمة بالجولة التاسعة والمقرر لها يوم الجمعة القادم باستاد الإسكندرية، مؤكدا أن فترة العلاج تستغرق من أسبوع لعشرة أيام.

وعن إصابة أوستن أموتو قال المدير الفني الصربي زوران ميلونوفيتش، إن فكرة اللعب كل 3 أيام مباراة شيء مرعب ومخيف؛ لأن الفريق يلعب المباراة اليوم وثاني يوم هو استشفاء وتدريب للاعبين الذين تواجدوا خارج المعسكر.

كما أشار زوران إلى أنه خاض المباريات القليلة الماضية بأكبر عدد من اللاعبين من أجل عمل التدوير بين اللاعبين، وشارك خلال الـ8 جولات الماضية 26 لاعبا من القائمة.