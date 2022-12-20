شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية بعد تأجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا رسميا من الجهة الإدارية المختصة بتاريخ 15 ديسمبر الماضى يتضمن طلب تأجيل الجمعية العمومية غير العادية المحدد لها الجمعة 23 ديسمبر 2022 لتقام يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023 لحين صدور تعديلات قانون الرياضة. وبناء على هذا الخطاب قرر مجلس إدارة الزمالك توجيه الدعوة للأعضاء لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023.