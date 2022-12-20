شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 19 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستعرض في التقرير التالي أهم 7 أخبار رياضية شهدتها الكرة المصرية اليوم، في مقدمتها إقامة 4 مباريات في الدوري، وكذلك إعلان الزمالك قائمة مباراة حرس الحدود غدا.

مصطفى فتحى يعانق عبد الله السعيد بعد هدف التقدم على أسوان.. فيديو

حرص مصطفى فتحى لاعب بيراميدز، على مصافحة وعناق زميله بالفريق عبد الله السعيد، عقب إحراز فتحى هدف التقدم فى شباك أسوان بالدقيقة 52 من عمر المباراة التى جمعتهما اليوم.

بهدف وأسيست.. مصطفى فتحي يقود بيراميدز للفوز على أسوان بثنائية

تغلب فريق بيراميدز على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل بيراميدز للنقطة 17 في المركز الرابع بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

الاتحاد يحكم قبضته على قمة الإسكندرية ويهزم سموحة بثنائية

فاز فريق الاتحاد السكندرى على سموحة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت الدقيقة 39 تبديلا اضطراريا للاتحاد السكندرى بخروج أوستين أموتو ودخول إبراهيم حسن، وأنقذ المهدى سليمان حارس الاتحاد، اخطر هجمات اللقاء فى الدقيقة 41 بعد تسديدة من صديق أولا.

فيوتشر يفوز على غزل المحلة بهدف باسم على فى الدورى.. فيديو

حقق فريق فيوتشر الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق باسم على لاعب فريق فيوتشر في الدقيقة 18 عقب تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق غزل المحلة لتسكن شباك الحارس محمود الحضرى.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدًا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة حرس الحدود غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري.

20 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي بالدوري

عاد التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي، غدًا الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمزق خفيف فى العضلة الضامة التى أبعدته عن مباريات الدراويش فى الفترة الأخيرة.

كان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، قد أعلن قائمة لاعبيه التى شهدت أيضًا غياب محمد فوزي ومحمد بن خماسة وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي.

سيراميكا يتعادل مع الداخلية سلبيا فى الدوري المصري

تعادل فريق سيراميكا مع الداخلية بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وارتقى سيراميكا للنقطة الحادية عشرة فى المركز السابع، بينما احتل فريق الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 4 نقاط.