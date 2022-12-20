شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 19 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق باسم على لاعب فريق فيوتشر في الدقيقة 18 عقب تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق غزل المحلة لتسكن شباك الحارس محمود الحضرى.

وبهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الثانى فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة بينما ياتى فريق غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

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