شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: المهدى سليمان منحنا الأفضلية أمام سموحة.. وسيراميكا يمنعنا من الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز على سموحة بهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية، مؤكدا أن المهدى سليمان منحنا الأفضلية خلال المباراة، ونجح فى التألق والدفاع على مرماه وحافظ على شباكه نظيفة.

قال زوران: "لعبنا شوط أول سيئ بفضل التكتلات الدفاعية لفريق سموحة والذى يشبه فى أدائه فريق فاركو والذى يجيد اللعب على تضيق المساحات وغلق اللعب والاعتماد على الهجمات المرتدة، ولكن نجحنا خلال الشوط الثانى فى فرض السيطرة على الملعب وأحرزنا هدفين وأهدرنا هدفين".

وأضاف: "نعانى من الإرهاق بسبب اللعب ثلاث مباريات فى 9 أيام فهذا مرهق للغاية، ونسعى لمشاركة جميع اللاعبين للتغلب على الإرهاق".

وتابع: "لا وقت للاحتفال فلدينا مهمة جديدة وشاقة يوم الجمعة المقبل أمام سيراميكا فى برج العرب".

واختتم زوران تصريحاته قائلا: "سعيد بالأداء الرجولى والروح العالية للاعبين وأهدى الفوز لرئيس النادى محمد مصيلحى والذى لا يبخل بأى دعم للفريق، وكذلك جمهور الاتحاد الوفى وصاحب كلمة السر فى الأداء البطولى للاعبين".