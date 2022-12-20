شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 19 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 19 / 12 / 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: الأهلي يعلن توقيع غرامة مالية على أفشة وفقا للائحة، ويهزم الزمالك بهدف في دورى الشباب

طارق مجدى حكما لمباراة فاركو و الأهلى .. ومعروف لإنبى و الإسماعيلى

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة فاركو والأهلي، التي تقام فى الخامسة ‏مساء غد "الثلاثاء" باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري ‏الممتاز، إلى الحكم طارق مجدي يعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد وهشام القاضي ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد عزازي.

تأهل الأهلى و الزمالك إلى دور الـ16 بكأس مصر للطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الجزيرة بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ32 بكأس مصر ليتأهل إلى دور الـ16، كما تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 أيضا بالفوز على بايونير بنفس النتيجة.

سيدات طائرة الأهلى يهزمن 6 أكتوبر فى الدورى 3/0

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0 فى الجولة الحادية عشرة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022/2023 .

الأهلي يتعاقد مع روان سعيد لمدة 4 مواسم لتدعيم «سيدات اليد»

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع روان سعيد عبد الله، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة يد سيدات بالنادي خلال الموسم الجاري.

عامر حسين: إنهاء الدوري فى موعده "صعب" بعد مشاركة الأهلي بالمونديال

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مشاركة الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية لم تكن فى الحسبان، والأمر جاء مفاجئا، موضحا أن الجدول أصبح من الصعب إنهاؤه فى موعده المحدد 30 يونيو المقبل، وتأجيل مباراة يؤدى إلى تغيير الدورى بالكامل وليس الأهلي فقط.

الأهلي يهزم الزمالك بهدف فى قمة الشباب ببطولة الجمهورية

حقق فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2003 فوزاً غالياً على الزمالك بهدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على ملعب كلية الزراعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر بطولة الجمهورية للشباب.

كل ما تريد معرفته عن مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية بالمغرب

تلقى اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمشاركة النادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بدولة المغرب، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة فاركو بمحاضرة مطولة من كولر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة فاركو التى تقام فى الخامسة ‏مساء غد "الثلاثاء" باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

أسباب إعلان عقوبة الأهلى لـ محمد مجدى أفشة قبل مواجهة فاركو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي أفشة وفقًا للائحة.

الأهلي يعلن توقيع غرامة مالية على أفشة وفقاً للائحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدى أفشة، وفقًا للائحة.

تعرف على غيابات الأهلى أمام فاركو فى الدورى

يفقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه محمد عبد المنعم أمام فاركو للإيقاف، كما يستمر غياب الثلاثى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى، بسبب الإصابة.