شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الإثنين، الموافق 19/ 12/ 2022، 4 مواجهات فى إطار منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى سيراميكا مع الداخلية، والاتحاد السكندرى مع سموحة، وفيوتشر ضد غزل المحلة، وأسوان مع بيراميدز، وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى كالتالى:



جدول ترتيب هدافى الدورى

سيراميكا يتعادل مع الداخلية سلبيا

تعادل فريق سيراميكا مع الداخلية بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وارتقى سيراميكا للنقطة الحادية عشر فى المركز السابع، بينما احتل فريق الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 4 نقاط.

الاتحاد يحكم قبضته على قمة الإسكندرية ويهزم سموحة بثنائية

فاز فريق الاتحاد السكندرى على سموحة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فيوتشر يفوز على غزل المحلة بهدف باسم على فى الدورى

حقق فريق فيوتشر الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهدف وأسيست.. مصطفى فتحي يقود بيراميدز للفوز على أسوان بثنائية