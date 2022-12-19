شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 19 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 12 / 2022، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك فيريرا يكشف عن قائمة مباراة الحدود.

منافس الزمالك.. المريخ يعلن إقامة مبارياته على ملعب الهلال بأبطال أفريقيا

أكدت الصفحة الرسمية لنادي المريخ السوداني أن الفريق سيخوض مبارياته في مجموعات دوري أبطال أفريقيا باستاد الهلال، حسبما نقلت تصريحات هيثم محمد نور المدير العام المكلف لنادي المريخ، والذى أكد أنهم تسلموا موافقة رسمية من نادي الهلال باستضافة استاد الهلال لمباريات المريخ في مرحلة المجموعات من دوري ابطال افريقيا 2022- 2023.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدًا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة حرس الحدود غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيدات طائرة الزمالك يهزمن الاتحاد السكندرى فى الدورى 3/0

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى الجولة الحادية عشر بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

تأهل الأهلى و الزمالك إلى دور الـ16 بكأس مصر للطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الجزيرة بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ32 بكأس مصر ليتأهل إلى دور الـ16، كما تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 أيضا بالفوز على بايونير بنفس النتيجة.

ناجي حكما لمباراة الزمالك و الحدود .. ونور الدين للطلائع و البنك

يدير الحكم محمود ناجي مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها السابعة مساء غد في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويعاونه كل من: شريف محمد عبدالله ومحمود عبد السميع وإبراهيم محجوب، ومحمد عباس حكم فيديو، وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.