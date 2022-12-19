شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يطالب كيروش بالكشف عن مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة لصرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، أنه يطالب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب، بمعرفة المستحقات المالية المتأخرة له، وإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة بهذه المتأخرات من أجل صرفها.

وقال عامر حسين، في تصريحات صحفية: "ننتظر من كيروش معرفة المستحقات المتبقية له لدى اتحاد الكرة وسيتم اتخاذ قرار مجلس إدارة بصرفها في حالة وجود أي متأخرات.

وفي سياق مغاير، أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مشاركة الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية لم تكن فى الحسبان، والأمر جاء مفاجئا، موضحا أن الجدول أصبح من الصعب إنهاؤه فى موعده المحدد 30 يونيو المقبل، وتأجيل مباراة يؤدى إلى تغيير الدورى بالكامل وليس الأهلي فقط.

وأضاف حسين، فى تصريحات إذاعية: "هناك أزمة أخرى، وهو حال وصول الأهلي إلى نهائي كأس مصر، وهذا الأمر ليس فى الحسبان أيضًا، بالإضافة لمباريات أفريقيا، كل هذا يُحدث خلخلة فى نظام الدوري، كما أنه خلال شهر مارس المقبل هناك مباراتان للمنتخب الأول ومباراتان للمنتخب الأولمبي، وبالتالى من الصعب إنهاء المسابقة كما كان محدداً لها".

وتابع رئيس لجنة المسابقات: "مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أمر جيد للغاية، ولكن ما حدث من "لخبطة" فى جدول الدوري بسبب هذه المشاركة هو ما فعل كل هذا، وإعلان البطولة قبلها بشهر أحدثت تغيرات في الكرة العالمية وليس فى الدوري المصري فقط، وأتعرض للهجوم الشديد بسبب التناقض من الجماهير، بسبب عدم نهاية الدوري في موعده المُحدد، هذا الموسم كان محددا له موعد نهاية، والموسم الماضي كان هناك مقترح بإنهائه من الدور الأول، ولكن الأندية رفضت، بسبب عقود اللاعبين، وعند ضغط الدوري، هناك أندية ترفض اللعب إلا عند خوض المنافس مبارياته، وإذا تحققت رغبته يعترض بسبب الضغط الذي سيتعرض له فيما بعد".