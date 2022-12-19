شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الكرة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها فوز فيوتشر على المحلة والاتحاد السكندري على سموحة في الدوري.

أمين صندوق الإسماعيلي يتمسك بالاستقالة من منصبه

تمسك حاتم حجازى أمين صندوق النادي الإسماعيلي بالاستقالة من منصبه، وكتب حاتم حجازى عبر حسابه علي فيس بوك:

ترشحت لأمانة صندوق النادي الإسماعيلي العظيم بهدف تأسيس نظام إداري مؤسسي يقوم علي أصحاب العلم والخبرة، وقناعتي وإيماني أنه غني باسمه وتاريخه ويمكنه صناعة حاضره ومستقبله.

سيدات طائرة الأهلى يهزمن 6 أكتوبر فى الدورى 3/0

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0 فى الجولة الحادية عشرة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022/2023 .

فيما فاز فى نفس الجولة فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 أيضًا.

الأهلي يتعاقد مع روان سعيد لمدة 4 مواسم لتدعيم «سيدات اليد»

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع روان سعيد عبد الله، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة يد سيدات بالنادي خلال الموسم الجاري.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع روان لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد سيدات، لاستكمال الموسم الحالي مع الفريق، والمنافسة بقوة على التتويج بالبطولات.

الاتحاد يحكم قبضته على قمة الإسكندرية ويهزم سموحة بثنائية

فاز فريق الاتحاد السكندرى على سموحة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت الدقيقة 39 تبديلا اضطراريا للاتحاد السكندرى بخروج أوستين أموتو ودخول إبراهيم حسن، وأنقذ المهدى سليمان حارس الاتحاد، اخطر هجمات اللقاء فى الدقيقة 41 بعد تسديدة من صديق أولا.

فيوتشر يفوز على غزل المحلة بهدف باسم على فى الدورى.. فيديو

حقق فريق فيوتشر الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق باسم على لاعب فريق فيوتشر في الدقيقة 18 عقب تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق غزل المحلة لتسكن شباك الحارس محمود الحضرى.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدًا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة حرس الحدود غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري.

عامر حسين: إنهاء الدوري فى موعده "صعب" بعد مشاركة الأهلي بالمونديال

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مشاركة الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية لم تكن فى الحسبان، والأمر جاء مفاجئا، موضحا أن الجدول أصبح من الصعب إنهاؤه فى موعده المحدد 30 يونيو المقبل، وتأجيل مباراة يؤدى إلى تغيير الدورى بالكامل وليس الأهلي فقط.

بعثة منتخب الطائرة الشاطئية تغادر إلى بوروندى للمشاركة فى بطولة المنطقة الخامسة

تغادر بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية "رجال وسيدات" إلى دولة بوروندي فى الواحدة صباح غد، الثلاثاء، من مطار القاهرة، للمشاركة فى بطولة المنطقة الخامسة، التي ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 24 ديسمبر الجاري.

وجاءت هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات استعدادًا لأولمبياد باريس 2024، وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة الشاطئية رجال كلًا من: "عاطف عادل نصيف، عبد الرحمن فايد، محمد عرفة، كرم عبد الله جابر"، ويقود منتخب الرجال فنيًا إسلام السيد عكاشة.

ميدو جابر أفضل لاعب فى مباراة سيراميكا والداخلية بالدوري

حصل ميدو جابر لاعب سيراميكا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الداخلية، التي انتهت بالتعادل السلبي فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وارتقى سيراميكا للنقطة الحادية عشر فى المركز السابع، بينما احتل فريق الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 4 نقاط.

الأهلي يهزم الزمالك بهدف فى قمة الشباب ببطولة الجمهورية

حقق فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2003 فوزاً غالياً على الزمالك بهدف فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على ملعب كلية الزراعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر بطولة الجمهورية للشباب.

أحرز أحمد أشرف هدف الأهلي الوحيد في المباراة، حيث سجل الهدف فى الوقت القاتل من عمر المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة بعد الفوز على الزمالك، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل في 5 والخسارة في مباراة وحيدة، ويحتل سموحة المركز الثانى برصيد 28 نقطة، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

20 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي بالدوري

عاد التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي، غدًا الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمزق خفيف فى العضلة الضامة التى أبعدته عن مباريات الدراويش فى الفترة الأخيرة.

كان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، قد أعلن قائمة لاعبيه التى شهدت أيضًا غياب محمد فوزي ومحمد بن خماسة وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي.

سيراميكا يتعادل مع الداخلية سلبيا فى الدوري المصري

تعادل فريق سيراميكا مع الداخلية بدون أهداف فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وارتقى سيراميكا للنقطة الحادية عشر فى المركز السابع، بينما احتل فريق الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 4 نقاط.