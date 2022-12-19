شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جميع ارتباطات المنتخبات الوطنية الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنتظر المنتخبات الوطنية المصرية ارتباطات مهمة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إسدال الستار على بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، والتى أقيمت خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

المنتخب الوطنى الأول بقيادة روى فيتوريا، يرتبط بمباراتين رسميتين أمام مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 خلال شهر مارس المقبل، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد قرر تأجيل النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار، فى يناير من عام 2024، بدلا من صيف 2023، بسبب هطول أمطار غزيرة في نفس توقيت إقامة البطولة.

ويواجه منتخبنا الوطنى المصرى نظيره مالاوى فى مباراتين، خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس 2023، على أن تقام مباريات الجولة الخامسة فى الفترة من 12 حتى 20 يونيو من نفس العام، وأخيرا الجولة السادسة فى الفترة من 4 حتى 12 من شهر سبتمبر.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.

أمام المنتخب الوطنى الأولمبى فيواجه نظيره الزامبى فى شهر مارس المقبل، فى المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.

بينما يدخل منتخب الشباب بقيادة محمود جابر معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء ضمن خطة الإعداد لخوض منافسات أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين، ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام زامبيا خلال المعسكر المقبل.