شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى رجل مباراة بيراميدز وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة الأندية المحترفة، مصطفى فتحى، لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام أسوان في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على نظيره نادي أسوان بهدفين مقابل هدف سجلهما مصطفى فتحي ومحمد حمدي، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وقدم مصطفى فتحي مباراة قوية، حيث سجل الهدف الأول من صناعة رمضان صبحي، فيما سجل محمد حمدي الهدف الثاني من صناعة لمصطفى فتحي.