شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة فاركو و الأهلى .. ومعروف لإنبى و الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة فاركو والأهلي، التي تقام فى الخامسة ‏مساء غد "الثلاثاء" باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري ‏الممتاز، إلى الحكم طارق مجدي يعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد وهشام القاضي ومصطفى مدحت حكم فيديو ومحمد عزازي.

بينما يدير الحكم محمد معروف مباراة إنبي والإسماعيلي المقرر لها غدًا الثلاثاء في الساعة 2:45 باستاد بتروسبورت، يعاونه سمير جمال و محمد فاروق و محمد إبراهيم الدسوقي و محمد الشناوي حكم فيديو و عمر فتحي مساعد حكم فيديو.

وخاض الفريق مرانه الختامي ظهر اليوم على ملعب التتش، واشتمل على بعض الفقرات ‏الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الغد.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب ‏الفنية الخاصة بمباراة فاركو.‏

وخاض "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير"، ثلاثي حراسة المرمى، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.‏

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة فاركو.‏

وكان الأهلي قد تعادل مع فيوتشر 1/1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، ‏ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري، وواصل الفريق تصدره للمسابقة برصيد 19 ‏نقطة.‏