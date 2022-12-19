شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستعين بالناشئين لتعويض الغيابات فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعان حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري، بلاعبي قطاع الناشئين في النادي، لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق الأول بسبب الإصابات.

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وصعّد حسام حسن الثنائى محمد فوزي وأحمد شداد، لاعبي فريق الشباب تحت 21 عامًا بنادي المصري، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وطلب حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري، تقريرا عن المصابين من طبيب الفريق، وذلك لحسم موقفهم قبل المواجهة المرتقبة مع المقاولون العرب في الدوري العام.

ويعاني نادي المصري من وجود العديد من الإصابات بين صفوفه، أبرز المصابين: مروان حمدي، عماد الدين بوبكر وعبد الرحيم دغموم، ويترقب الجهاز الفني للمصري موقفهم من اللقاء المقبل.

واستهل نادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع بيراميدز سلبياً، ثم فاز على إنبي بهدفين نظيفين، وتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ومع البنك الأهلي سلبياً، قبل أن يخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أخيراً مع حرس الحدود سلبياً.

ويحتل النادي المصري المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.