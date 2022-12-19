شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي حكما لمباراة الزمالك و الحدود .. ونور الدين للطلائع و البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم محمود ناجي مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها السابعة مساء غد في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويعاونه كل من: شريف محمد عبدالله ومحمود عبد السميع وإبراهيم محجوب، ومحمد عباس حكم فيديو، وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة الطلائع و البنك الأهلي كل من: إبراهيم نور الدين ورجب محمد ومصطفى حسن ومحمود وفا، وعمرو الشناوي حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة حرس الحدود غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 17 وبفارق نقطتين عن المارد الأحمر المتصدر، حيث جمع الفارس الأبيض نقاطه من 7 مباريات فاز في خمسة مواجهات وتعادل في لقاءين.

ويحتل الحرس المركز السابع عشر وقبل الأخير في الجدول برصيد 3 نقاط، جمعها من 7 مباريات، ولم يحقق أي فوز، وتلقى 4 هزائم وتعادل في 3 مواجهات.