شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف وأسيست.. مصطفى فتحى يقود بيراميدز للفوز على أسوان بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق بيراميدز على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل بيراميدز للنقطة 17 في المركز الرابع بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

كان بيراميدز الأنشط على مدار الشوط الأول، وهدد مرمى أسوان في أكثر من هجمة ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى عمرو حسام.

وسجل مصطفى فتحي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 52 من عمر المباراة من هجمة منظمة من وسط الملعب وصلت إلى إسلام عيسى ومنه إلى رمضان صبحي الذي أهداها إلى مصطفى فتحي وسددها الأخير في شباك أسوان.

وعزز محمد حمدي تقدم بيراميدز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر المباراة بعدما استقبل تمريرة سحرية من مصطفى فتحي وسددها ببراعة في سقف الشبكة أعلى عمرو حسام حارس أسوان.

وحاول أسوان تعديل النتيجة وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق ديلسون كاموني، قبل أن تنتهي المباراة بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - بلاتي توريه - دودو الجباس.

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي – محمد عطوة – أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد مصطفى "ميدو".

الوسط: رافاييل إياجوا – أحمد خالد – أحمد بالحاج – محمد ناجي "جدو" – عماد فتحي.

الهجوم: محمد حمدي زكي.